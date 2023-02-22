Довбик рискует пропустить ответный матч с АЕК Ларнакой

Украинский форвард может пропустить второй поединок 1/16 финала Лиги Конференций.

Артем Довбик в матче с АЕК Ларнакой / СК Днепр-1

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги конференций Днепр-1 сыграет с АЕК Ларнакой.

Как сообщает комментатор Сергей Лукьяненко в Telegram, нападающий днепровской команды Артем Довбик, вероятно, пропустит поединок.

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По информации источника, форвард получил повреждение, из-за чего вероятность его участия в матче крайне низкая.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 23 матча за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Днепр-1 - АЕК Ларнака.