Тренер АЕКа - об ответном матче с Днепром-1: Не считаю, что у нас есть преимущество

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против Днепра-1.

Неделю назад клуб из Ларнаки на своем поле обыграл украинскую команду со счетом 1:0.

"Игра будет очень важна и прежде всего она будет важна для нас, для людей, приехавших нас поддержать, и для всего Кипра. Наш соперник - хорошая команда, которая очень сбалансированно играет и матч требует от нас играть на максимум, потому что это битва, которая состоит из 180 минут и сейчас мы только на половине этого пути.

Будет очень интенсивная игра. Мы должны плотно сыграть в защите, не ошибаться, потому что это очень важно. Но мы должны думать не только об обороне, но и удачно действовать в атаке. Мы можем забивать голы, почему нет? Мы попытаемся играть в более атакующий футбол.

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Сейчас мы побеждаем, после первого матча счет 1:0, но все может измениться. У нас хорошая команда, мы хорошо играем в защите, мне нравится, как применяется прессинг, но перед нами очень серьезный оппонент в лице Днепра-1 - отличная команда с высококвалифицированными мастерами, поэтому хочется, чтобы все получили удовольствие от игры - и болельщики, и игроки. Нас ждет очень важный матч и нужно выложиться на максимум своих сил.

Что касается шансов, то да, мы победили в первой игре, но я не считаю, что у нас есть какое-то преимущество, потому что это будет новая игра и новый день. Считаю, что шансы на проход 50 на 50.

Конечно, из-за войны мы играем в Кошице, а не в Днепре, где у соперника была бы совсем другая поддержка, однако на стадион все равно придут фанаты, которые будут болеть за днепрян. Хочу поблагодарить наших 800 болельщиков, которые прилетели сюда в Кошице и придут на стадион", - приводит слова Ольтры официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака, которая начнется в четверг, 23 февраля, в 19:45 по киевскому времени.