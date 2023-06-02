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Вест Хэм уволит Мойеса в случае поражения в финале Лиги конференций

Руководство клуба оставит тренера на своем посту только в случае завоевания трофея и путевки в Лигу Европы.
Сегодня, 22:17
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Сезон-2022/23 получился прошел для Вест Хэма с переменным успехом.

С одной стороны, "молотобойцы" дошли до финала Лиги конференций, где они сыграют с итальянской Фиорентиной.

Но с другой, лондонский клуб финишировал на 14-м месте в таблице АПЛ, опередив команды из зоны вылета всего на шесть очков.

Такое положение дел не устраивает руководство клуба. Как сообщает журналист The Guardian Джейкоб Штейнберг, Вест Хэм уволит Дэвида Мойеса с поста главного тренера, если команда не победит в финале еврокубка.

Победа же в Лиге конференций позволит шотландцу сохранить свою работу, а Вест Хэму выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

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Напомним, что финал Лиги конференций между Вест Хэмом и Фиорентиной состоится в среду, 7 июня. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Вест Хэм Дэвид Мойес

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