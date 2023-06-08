Фиорентина - Вест Хэм 1:2 видео голов и лучших моментов матча 16.10.22

В среду, 7 июня, состоялся финальный поединок Лиги конференций между Фиорентиной и Вест Хэмом.

Команды с первых минут начали обмениваться моментами, но ближе к концу первого тайма подопечные Мойеса смогли прижать “фиалок” к их штрафной. А забил неожиданно Йович, но гол отменили из-за офсайда.

Во втором тайме “молотобойцы” наконец открыли счет, благодаря игре рукой капитана “фиалок” Кристиана Бираги. Но итальянцы отыгрались буквально за пять минут.

Точку в матче поставил Джаррод Боуэн, расстрелявший вратаря с линии штрафной благодаря гениальной передаче Лукаса Пакета.

Вашему вниманию видеообзор матча Фиорентина - Вест Хэм:

Фиорентина - Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура, 67 - Бенрахма (пенальти), 62, Боуэн, 90

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 84), Бираги - Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90) - Гонсалес, Йович (Артур, 46), Куаме (Сапонара, 62).

Вест Хэм: Ареоля - Цуфаль, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон - Соучек, Райс, Лукас Пакета - Бенрахма (Форнальс, 76), Боуэн, Антонио (Огбонна, 90).