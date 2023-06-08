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Фиорентина - Вест Хэм 1:2 видео голов и лучших моментов матча 16.10.22

Вашему вниманию видеообзор финального поединка Лиги конференций.
Сегодня, 00:31

В среду, 7 июня, состоялся финальный поединок Лиги конференций между Фиорентиной и Вест Хэмом. 

Команды с первых минут начали обмениваться моментами, но ближе к концу первого тайма подопечные Мойеса смогли прижать “фиалок” к их штрафной. А забил неожиданно Йович, но гол отменили из-за офсайда. 

Во втором тайме “молотобойцы” наконец открыли счет, благодаря игре рукой капитана “фиалок” Кристиана Бираги. Но итальянцы отыгрались буквально за пять минут. 

 Точку в матче поставил Джаррод Боуэн, расстрелявший вратаря с линии штрафной благодаря гениальной передаче Лукаса Пакета. 

Вашему вниманию видеообзор матча Фиорентина - Вест Хэм: 

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 

Голы: Бонавентура, 67 - Бенрахма (пенальти), 62, Боуэн, 90 

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 84), Бираги - Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90) - Гонсалес, Йович (Артур, 46), Куаме (Сапонара, 62). 

Вест Хэм: Ареоля - Цуфаль, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон - Соучек, Райс, Лукас Пакета - Бенрахма (Форнальс, 76), Боуэн, Антонио (Огбонна, 90).


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Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги конференций

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