Ворскла огласила заявку на матчи квалификации Лиги конференций
Ворскла начнет свой путь в квалификации Лиги конференций-2023/24 матчами против грузинской Дилы.
Накануне первого поединка полтавский клуб на своем официальном сайте объявил заявку для участия в турнире. В список вошли 23 игрока.
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Заявка Ворсклы на матчи квалификации Лиги конференций:
- Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов
- Защитники: Изотов, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупский, Сантана
- Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Черныш, Оденцов, Челядин, Фелипе
- Нападающие: Степанюк, Тузенко
Первый поединок второго отборочного раунда Лиги конференций между Ворсклой и Дилой состоится в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы на одноименном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 3 августа в Гори.
Напомним, что в случае успеха в противостоянии с Дилой в третьем раунде квалификации Лиги конференций Ворскла сыграет с победителем пары АПОЕЛ (Кипр) - Воеводина (Сербия).
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