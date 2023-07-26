Ворскла огласила заявку на матчи квалификации Лиги конференций

Полтавский клуб определился со списком исполнителей, которые смогут сыграть против грузинской Дилы.

Ворскла начнет свой путь в квалификации Лиги конференций-2023/24 матчами против грузинской Дилы.

Накануне первого поединка полтавский клуб на своем официальном сайте объявил заявку для участия в турнире. В список вошли 23 игрока.

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Заявка Ворсклы на матчи квалификации Лиги конференций:

Вратари : Исенко, Домолега, Ермолов

: Исенко, Домолега, Ермолов Защитники : Изотов, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупский, Сантана

: Изотов, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупский, Сантана Полузащитники : Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Черныш, Оденцов, Челядин, Фелипе

: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Черныш, Оденцов, Челядин, Фелипе Нападающие: Степанюк, Тузенко

Первый поединок второго отборочного раунда Лиги конференций между Ворсклой и Дилой состоится в четверг, 27 июля, в польском городе Тыхы на одноименном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 3 августа в Гори.

Напомним, что в случае успеха в противостоянии с Дилой в третьем раунде квалификации Лиги конференций Ворскла сыграет с победителем пары АПОЕЛ (Кипр) - Воеводина (Сербия).

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