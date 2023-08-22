Спартак Трнава - Днепр-1: прогноз на матч 23.08.2023 квалификации Лиги конференций

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги конференций. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

В среду, 23 августа, Днепр-1 продолжит свои выступления в отборах еврокубках. На этот раз команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

Соперником спортивного клуба на стадии плей-офф отбора станет Спартак Трнава (Словакия).

Матч Спартак Трнава - Днепр-1 пройдет в городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Спартак Трнава - Днепр-1

Фаворитом второго матча третьего отборочного раунда Лиги конференций считается словацкий клуб. По мнению экспертов, у хозяев поля больше шансов на успех.

Прогноз букмекеров на матч Спартак Трнава - Днепр-1:

Победа Спартака: 2,28

Ничья: 3,41

Победа Днепра-1: 3,25

Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в групповой этап турнира больше у украинской команды - 1.73, а у Спартака - 2.10. Что касается голов, то аналитики не верят, что голов будет много. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом - 1.95.

Статистика противостояния Спартак Трнава - Днепр-1

Для словацкой и украинской команды этот матч станет первой очной встречей в истории.

Днепр-1 оказался в Лиге конференций после поражения от Панатинаикоса в отборе Лиги чемпионов и Славии Праги в Лиге Европы.

Спартак Трнава прошел в квалификации Лиги конференций Ауду и Лех Познань.

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