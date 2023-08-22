Спартак Трнава - Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций 23.08.2023
В среду, 23 августа, состоится поединок между Спартаком Трнавой и Днепром-1 в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги конференций.
Победитель пары попадет в групповой этап турнира, а проигравший останется без еврокубков.
Матч Спартак Трнава - Днепр-1 пройдет в городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак Трнава - Днепр-1
Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:30 по киевскому времени, а также на Youtube-канале Football Hub
Отметим, что фаворитом матча считается словацкая команда.
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Днепряне же, напомним, опустились в Лигу Конференций, проиграв в квалификациях ЛЕ и ЛЧ.
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