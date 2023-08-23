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"Кинарейкин топ, остальные дно": реакция Сети на игру Днепра-1 в матче со Спартаком

ISPORT отследил реакцию украинских фанатов на прошедший поединок днепрян в Лиге конференций.
Вчера, 23:41
Спартак - Днепр-1 / СК Днепр-1
Спартак - Днепр-1 / СК Днепр-1

Днепр-1 сумел удержать на полях Словакии ничейный результат в матче раунда плей-офф Лиги конференций против Спартака Трнава.

Команда под руководством Валерия Городова, играя почти весь поединок вдесятером, сумела увезти ничейный результат, который оставляет шансы на попадание в групповой этап.

Стоит отметить, что украинские фанаты не были единогласно рады такому результату: кто-то отметил характер днепрян, а кто-то отметил, как низко упал уровень нашего футбола.

Сразу после матча ISPORT решил проверить, что же писали болельщики о том, что они увидели на футбольном поле.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 Спартак Трнава

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