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"После удаления план полностью изменился": Тренер Днепра-1 оценил результат матча со Спартаком Трнава

Днепряне в меньшинстве завершили вничью первый поединок отбора Лиги конференций.
Сегодня, 07:32
Валерий Городов / СК Днепр-1
Валерий Городов / СК Днепр-1

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра-1 Валерий Городов прокомментировал ничейный результат первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций со Спартаком Трнава (1:1).

Украинская команда уже на девятой минуте встречи осталась в меньшинстве, а под конец поединка заработала еще одно удаление.

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"Это для нас был трудный матч. Вы понимаете, что играть сто минут в меньшинстве - это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов поблагодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы. Это очень сложно.

Красные карточки и пенальти? Не могу ничего сказать по этим моментам. Не видел.

После удаления план полностью изменился. Нам нужно было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать свои моменты.

Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра и думаю, что вы увидите изменения", - приводит слова тренера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Спартак Трнава - Днепр-1 (1:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Валерий Городов Спартак Трнава

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