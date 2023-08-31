"Как последний": Тренер Днепра-1 оценил значимость ответного матча со Спартаком Трнава

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра-1 Валерий Городов высказался об ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против словацкого Спартака из Трнавы.

"Изменения, наверное, будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того, есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как оно будет, увидим на футбольном поле.

У Спартака выбыл основной нападающий? Это их проблемы. Сыграет другой нападающий".

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"Будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет как последний. Мы настроены на победу.

Думаю, что на трибунах болеть будут и за нас, и за Спартак. И это будет хорошо", - приводит слова Городова официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Днепр-1 - Спартак Трнава состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Днепр-1 - Спартак Трнава.

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