"Нам известны слабые места Бешикташа": Ванат выразил надежду на выход в групповой этап Лиги конференций

Динамо встретится с турецкой командой в решающем матче квалификации турнира.

Нападающий Динамо Владислав Ванат поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Игрок выразил надежду, что киевская команда сможет пробиться в групповой раунд турнира.

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"От матча я ожидаю только прохода в следующий раунд.

Бешикташ - очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, и мы постараемся их использовать", - приводит слова Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится в четверг, 31 августа, на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

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