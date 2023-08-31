iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нам известны слабые места Бешикташа": Ванат выразил надежду на выход в групповой этап Лиги конференций

Динамо встретится с турецкой командой в решающем матче квалификации турнира.
Сегодня, 14:08
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Нападающий Динамо Владислав Ванат поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Игрок выразил надежду, что киевская команда сможет пробиться в групповой раунд турнира.

Читай также: "Уверен, команда хорошо готова к игре": Луческу - об ответном матче с Бешикташем

"От матча я ожидаю только прохода в следующий раунд.

Бешикташ - очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, и мы постараемся их использовать", - приводит слова Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится в четверг, 31 августа, на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2. 

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев Владислав Ванат

Статьи по теме

Бешикташ - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
"Уверен, команда хорошо готова к игре": Луческу - об ответном матче с Бешикташем "Уверен, команда хорошо готова к игре": Луческу - об ответном матче с Бешикташем
Матч университетских волейбольных команд в США установил мировой рекорд в женском спорте Матч университетских волейбольных команд в США установил мировой рекорд в женском спорте
Бешикташ - Динамо: где смотреть матч квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций14:55
Бешикташ - Динамо: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Европа14:45
Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги
Бокс14:30
Хэйни назвал условие, при котором вернется в дивизион Ломаченко
Лига конференций14:08
"Нам известны слабые места Бешикташа": Ванат выразил надежду на выход в групповой этап Лиги конференций
Лига Чемпионов14:00
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Теннис13:45
Заневская: Пожать руку Соболенко – это все равно что плюнуть членам моей семьи в лицо
Лига конференций13:30
Днепр-1 - Спартак Трнава: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Европа13:18
Лукаку официально перешел в Рому
Бокс13:10
"Гений, доставил бы проблем любому": Аллен назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Лига конференций13:00
Бешикташ - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK