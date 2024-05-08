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Фиорентина во второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций

Итальянцы каждый год оказываются в решающем матче.
Сегодня, 22:05
Фиорентина / Getty Images
Фиорентина / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги конференций Фиорентина встречалась с Брюгге.

В первой игре "фиалки" обыграли соперника - 3:2, а вторая встреча завершилась вничью - 1:1. Такимм образом, Фиорентина вышла в финал турнира.

Примечательно, что в прошлом году команда уже играла в финале Лиги конференций. Тогда Фиорентина проиграла Вест Хэму (1:2).

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Кроме того, в первом розыгрыше турнира (сейчас проходит третий - прим.) также играла итальянская команда - Рома. Столичный коллектив выиграл трофей, обыграв в финале Фейеноорд (1:0).

В нынешнем розыгрыше Фиорентина сыграет в финале против победителя пары Олимпиакос - Астон Вилла.

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