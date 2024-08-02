Тренер Полесья – о судействе матча с Олимпией: Усик сказал достаточно
Житомирское Полесье проиграло и второй матч с Олимпией в квалификации в Лигу конференций Подопечные Имада Ашура уступили представителям Словении со счетом 4:1 по итогам двух матчей.
Читай также: Полесье - Олимпия 1:2 видео голов и обзор матча Лиги конференций
Главный тренер житомирян Имад Ашур подвел итоги проигранного противостояния, заговорив о судействе ответного матча, которым остался недоволен и Александр Усик.
"Футбол несправедлив, как и жизнь. Жизнь не может быть справедливой. Если кто-то ищет справедливость, то кто-то с другой стороны будет говорить, что этого нет. Если есть какие-то намеки на тех, кто принимал сегодня решение, то я не хочу это комментировать".
Предполагаю, что Александр Усик сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить излишнего. Инвестировать свои эмоции в это не вижу смысла.
Несмотря на это, о справедливости сегодня не уверен, что следует говорить ни по результату, ни по определенным решениям, по моему личному мнению. Могло все быть по-другому. Думаю, все это видели", - сказал Ашур в эфире MEGOGO.
Напомним, уже завтра, 3 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Полесье перенесло свой матч первого тура против львовского Руха.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!