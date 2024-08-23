"Нам не может быть стыдно": Полузащитник Кривбасса назвал главную причину поражения от Бетиса

Полузащитник криворожского Кривбасса Артур Микитишин прокомментировал поражение от Бетиса (0:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

По мнению игрока, криворожской команде в этом поединке не хватило реализации.

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"Мне игра понравилась. Мы выглядели неплохо. Да, уступили 0:2, но у нас были моменты. Мы создавали голевые возможности, не боялись играть. Очень хотели забить, но не получилось, к сожалению. Будем работать, чтобы в дальнейшем лучше реализовывать свои моменты.

Что помешало забить в первом тайме? Трудно сказать. Действительно, создаем хорошие возможности, но голы пока даются с трудом.

Бетис - это команда из Ла Лиги, топ-соперник. Они контролируют мяч, а также играют в футбол и дают это делать сопернику. В целом, повторюсь, Кривбассу не может быть стыдно за этот матч. Но, к сожалению, результат в первом поединке не в нашу пользу", - приводит слова игрока официальный сайт Кривбасса.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Кривбасс - Бетис (0:2).

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