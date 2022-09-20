Миколенко и Коваленко пропустят матч с Шотландией
Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Коваленко не смогут сыграть в выездном матче сборной Украины с Шотландией в рамках Лиги наций.
Ранее на пресс-конференции главный тренер национальной команды Александр Петраков заявил, что решение по поводу их участия в будущем поединке будет приниматься по итогам вечерней тренировки.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, оба игрока пропустили занятие из-за небольших повреждений приводящей мышцы.
Миколенко несколько раз обошел поле с мячом, а после наблюдал за работой партнеров вместе с массажистами и врачами. Коваленко остался в отеле. Завтра ему будет сделана МРТ, что позволит определить степень повреждения.
Отмечается, что Миколенко и Коваленко рассчитывают восстановиться к следующему поединку в Лиге наций против Армении, который запланирован на 24 сентября.
Матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.