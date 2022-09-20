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Миколенко и Коваленко пропустят матч с Шотландией

Оба игрока сборной Украины не успеют восстановиться к предстоящему поединку Лиги наций.
Вчера, 23:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Коваленко не смогут сыграть в выездном матче сборной Украины с Шотландией в рамках Лиги наций.

Ранее на пресс-конференции главный тренер национальной команды Александр Петраков заявил, что решение по поводу их участия в будущем поединке будет приниматься по итогам вечерней тренировки.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, оба игрока пропустили занятие из-за небольших повреждений приводящей мышцы.

Миколенко несколько раз обошел поле с мячом, а после наблюдал за работой партнеров вместе с массажистами и врачами. Коваленко остался в отеле. Завтра ему будет сделана МРТ, что позволит определить степень повреждения.

Отмечается, что Миколенко и Коваленко рассчитывают восстановиться к следующему поединку в Лиге наций против Армении, который запланирован на 24 сентября.

Матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.

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