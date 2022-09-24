Испания сенсационно проиграла на своем поле Швейцарии

"Фурия Роха" потеряла важные очки в Лиге наций.

В субботу, 24 сентября, в рамках пятого тура Лиги А Лиги наций сборная Испании принимала Швейцарию. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первыми смогли отметиться в данной встрече швейцарцы. Мануэль Аканджи оказался выше и точнее всех в штрафной площадке соперника, отправив мяч точно в сетку.

Хозяева сумели отыграться лишь во второй половине встречи. Жорди Альба возобновил паритет, однако Швейцария смогла через пару минут вновь выйти вперед, удержав данный счет до финального свистка.

После пяти туров Испания идет на втором месте с 8 очками, а Швейцария занимает третью строчку, набрав 4 балла.

Испания - Швейцария 1:2

Голы: Альба, 55 - Аканджи, 21, Эмболо, 58

Испания: Унаи Симон - Аспиликуэта (Солер, 87), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Альба - Бускетс, Педри (Льоренте, 70), Гави - Сарабия (Уильямс, 63), Асенсио (Иглесиас, 63), Ферран Торрес (Пино, 63).

Швейцария: Зоммер - Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Штеффен, 46) - Шакири (Ндойе, 68), Джака, Фройлер, Соу (Закария, 68) - Варгас (Эбишер, 79), Эмболо (Сеферович, 87).

Предупреждение: Аканджи