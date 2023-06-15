Испания и Италия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Команды поспорят за право сыграть в финале турнира со сборной Хорватии.

В четверг, 15 июня, в Энсхеде (Нидерланды пройдет второй полуфинальный матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

Оба главных тренера определились с футболистами, которые начнут этот поединок на футбольном поле с первых минут.

Испания: Симон - Навас, Ле Норман, Ляпорт, Альба - Родри, Мерино, Родриго, Гави, Пино - Мората.

Запасные: Аррисабалага, Райя, Субименди, Асенсио, Гарсия, Каналес, Карвахаль, Начо, Ольмо, Руис, Фати, Хоселу.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Толои, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола - Фраттези, Жоржиньо, Барелла - Дзаньоло, Иммобиле.

Запасные: Викарио, Мерет, Буонджорно, Верратти, Дармиан, Димарко, Кьеза, Кристанте, Ньонто, Пеллегрини, Распадори, Ретеги.

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Напомним, что в первом полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов в дополнительное время уступила сборной Хорватии.

Стартовый свисток встречи между сборными Испании и Италии запланирован на 21:45 по киевскому времени.