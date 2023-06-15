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Испания - Италия: онлайн-трансляция матча 15.06.2023 Лиги наций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Испанией и Италией в полуфинале Лиги наций.
Сегодня, 19:28
Испания - Италия / Getty Images
Испания - Италия / Getty Images

В четверг, 15 июня, в рамках второго полуфинала Лиги наций состоится поединок между сборными Испании и Италии.

Оба коллектива в схожем стиле провели последние несколько официальных матчей: испанцы и итальянцы одержали по одной победе, потерпев при этом также и поражение.

Данная встреча пройдет в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Де Гролс Весте. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Италия

Трансляция поединка 1/2 финала Лиги наций между Испанией и Италией будет доступна в этой новости 15 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Как уже было упомянуто ранее, Испания и Италия одинаково начали свой путь в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

В своей первой игре испанцы разгромили Норвегию со счетом 3:0, после чего неожиданно уступили Шотландии со счетом 0:2.

Итальянцы в свою очередь сначала проиграли Англии (1:2), после чего не без трудностей одолели Мальту (2:0).

Напомним, что в первом полуфинале Лиги наций Хорватия в дополнительное время сломила сопротивление Нидерландов, завоевав право побороться за трофей с победителем пары Испания - Италия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии сборная Испании

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