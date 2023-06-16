В четверг, 15 июня, состоялся второй полуфинал Лиги наций, в котором встречались сборные Испании и Италии.

"Фурия роха" лишь только под конец противостояния сумела дожать оппонента, выиграв 2:1 и завоевав путевку в финал.

Испанцы уже в начале встречи вышли вперед усилиями Ереми Пино, но итальянцы достаточно быстро ответили голом Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти. Ничейный результат сохранялся до конца поединка, пока на последних минутах победу для испанской команды не вырвал Хоселу.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет с Хорватией. Италия в матче за третье место встретится с Нидерландами. Оба поединка состоятся 18 июня.

Вашему вниманию видео всех голов матча Испания - Италия полуфинала Лиги наций:

Испания - Италия 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 89 - Иммобиле, 11 (пен.)

Испания: Симон - Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба - Родри, Мерино (Фабиан, 74) - Родриго (Асенсио, 46), Гави (Каналес, 68), Пино (Фати, 74) - Мората (Хоселе, 83).

Италия: Доннарумма - Толой, Бонуччи (Дармиан, 46), Ачерби - Ди Лоренцо, Барелла, Фраттези (Верратти, 76), Жоржиньо (Кристанте, 61), Спинаццола (Димарко, 46) - Дзаньоло, Иммобиле (Кьеза, 61).

Предупреждения: Альба, Гави, Мората - Иммобиле, Дзаньоло.

Источник: MEGOGO