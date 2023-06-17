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Футбол

Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии

Камбекнули почти так же круто, как Украина.
Вчера, 21:12
Норвегия - Шотландия / Getty Images
Норвегия - Шотландия / Getty Images

В субботу, 17 июня, Норвегия принимала дома Шотландию в рамках квалификации на Евро-2024.

В первом тайме хозяева показали намного более качественный и интересный футбол, однако забить не смогли. Хотя и по-настоящему опасных моментов Норвегия не смогла создать, а шотландцы и вовсе просто отбивались.

Источник: Getty Images

На 57-й минуте Холанд упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал момент, однако уже через пару минут все-таки вынужден был поставить пенальти после другого фола. Холанд пробил безошибочно.

Источник: Getty Images

В самом конце матча Норвегия не сбавляла обороты, и, казалось, что игра уже решена, как ошибка в защите привела к тому, что Линдон Дайкс сравнял счет. А через две минуты Шотландия оформила феноменальный камбек, забив еще раз. 

Источник: Getty Images

Сборная Шотландии уверенно отрывается от Испании, а Норвегия остается на третьем месте в группе А. 

Статистика матча квалификации Евро-2024 Норвегия - Шотландия

Норвегия - Шотландия 1:2

Голы: Холанд (пенальти), 61 - Дайкс, 87, Маклин, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.52
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 3 - 3

Норвегия: Нюланд - Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг - Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор - Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).

Шотландия: Ганн - Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон - Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79) - Дайкс.

Предупреждения: Макгин, 37, Хендри, 40, Тирни, 53, Портеус, 60

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