Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии
В субботу, 17 июня, Норвегия принимала дома Шотландию в рамках квалификации на Евро-2024.
В первом тайме хозяева показали намного более качественный и интересный футбол, однако забить не смогли. Хотя и по-настоящему опасных моментов Норвегия не смогла создать, а шотландцы и вовсе просто отбивались.
На 57-й минуте Холанд упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал момент, однако уже через пару минут все-таки вынужден был поставить пенальти после другого фола. Холанд пробил безошибочно.
В самом конце матча Норвегия не сбавляла обороты, и, казалось, что игра уже решена, как ошибка в защите привела к тому, что Линдон Дайкс сравнял счет. А через две минуты Шотландия оформила феноменальный камбек, забив еще раз.
Сборная Шотландии уверенно отрывается от Испании, а Норвегия остается на третьем месте в группе А.
Статистика матча квалификации Евро-2024 Норвегия - Шотландия
Норвегия - Шотландия 1:2
Голы: Холанд (пенальти), 61 - Дайкс, 87, Маклин, 89
Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.52
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 3 - 3
Норвегия: Нюланд - Рюэрсон, Страннберг, Эстигор, Мелинг - Эурснес (Торстведт, 84), Берг (Ларсен, 84), Эдегор - Сольбаккен (Берге, 63), Серлот (Эльюнусси, 79), Холанд (Дэли, 84).
Шотландия: Ганн - Хики, Тирни (Купер, 65), Хендри, Портеус (Маклин, 79), Робертсон - Макгрегор (Гилмор, 78), Мактоминей, Макгинн (Хайем, 90), Кристи (Армстронг, 79) - Дайкс.
Предупреждения: Макгин, 37, Хендри, 40, Тирни, 53, Портеус, 60