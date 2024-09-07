"У всех шансы 50 на 50": Трубин - о выступлении в Лиге наций

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин высказался о соперниках в Лиге наций, где "сине-желтые" сыграют против Албании, Чехии и Грузии.

Стартуют подопечные Сергея Реброва на групповом этапе турнира 7 сентября номинально домашним поединком с албанцами.

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"Мы уже были фаворитами на Евро. Все команды очень хорошего уровня, тем более, это матчи сборных, поэтому я считаю, что у всех шансы 50 на 50.

Похожа ли Албания своей игрой на Румынию? Считаю, что нет. У каждой команды есть свой какой-то индивидуальный стиль игры, поэтому нет, я считаю, двух сборных, которые играют одинаково.

Я считаю, что на уровне сборных каждый игрок может заменить каждого, потому что собраны самые лучшие представители. Поэтому, возможно, этих игроков и не будет, но будут другие, которые будут очень настроены на эту игру. Поэтому будет тяжелый и, думаю, отличный для болельщиков поединок", - сказал Трубин в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что матч Лиги наций Украина - Албания состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе epet ARENA и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Албания.

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