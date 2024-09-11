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"Дайте гарантию": экс-голкипер сборной Украины заговорил об отставке Реброва

Юрий Вирт поддержал Сергея Станиславовича.
Сегодня, 13:24
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины провалила старт нового сезона Лиги наций. Наша национальная команда уступила Албании (1:2) и Чехии (2:3), что вызвало возмущение многих болельщиков, требующих отставки Сергея Реброва.

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Бывший вратарь "сине-желтых" Юрий Вирт поддержал Сергея Станиславовича, обретя позитив в его работе:

"Думаю, что анализ должен быть - постараться изменить игру в плане того, чтобы начинать агрессивно действовать с первых минут против таких команд. Мы по именам не уступаем Албанию, Чехию или Грузию.

Просто хотелось бы видеть сборную, настроенную на игру с первых минут. Вот если будет так начинать агрессивно действовать, когда переводит мяч на половину поля соперника и там будет закрывать его, тогда увидите перемены. Есть месяц времени – тренерский штаб во главе с Ребровым проанализирует, и мы увидим, в первую очередь, другой результат и более агрессивную игру.

Конечно, не можем менять тренеров после двух поражений. Есть четкая задача перед Ребровым – попасть на ЧМ-2026. Думаю, все только начинается – у нас есть два турнира. Дайте мне гарантию, что завтра придет другой тренер вместо Реброва – и команда все выиграет. Это только начало нового двухлетнего цикла. Вообще не нужно сейчас об этом говорить. Сегодня есть кризис результата. Уверен, что команда сможет выйти из сложившейся ситуации. Самое главное – вместе с результатом еще показывать такой агрессивный футбол", – цитирует Вирта Трибуна.

Напомним, сегодня квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров Юрий Вирт

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