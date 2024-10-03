Игрок Тоттенгема вернулся в сборную Англии спустя семь лет отсутствия

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли назвал игроков, получивших вызов в национальную сборную Англии на октябрьские поединки.

Отдельного внимания заслуживает возвращение Доминика Соланке. Нападающий Тоттенгема впервые получил вызов после своего дебюта в 2017 году, когда он сыграл 15 минут в товарищеском матче против Бразилии.

Следует отметить, что в составе нет ни одного дебютанта.

Англия в октябрьском цикле встретится с Грецией и Финляндией. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций в каждом из дивизионов.

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