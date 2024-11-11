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"Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций

Виталий Буяльский не уверен, что поможет национальной команде в ноябрьских поединках.
Сегодня, 13:45
Виталий Буяльский / Getty Images
Виталий Буяльский / Getty Images

Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский может пропустить решающие матчи сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Албании.

Полузащитник, который недавно был вызван в национальную команду вместо травмированного вингера Жироны Виктора Цыганкова, сообщил, что также имеет проблемы со здоровьем.

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"По поводу сборной еще ничего не могу сказать наверняка, ведь у меня есть небольшое повреждение", - приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что в ближайших матчах Лиги наций сборная Украины встретится 16 ноября с Грузией и 19 ноября с Албанией.

Ранее главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров объявил заявку на заключительные поединки группового этапа Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Виталий Буяльский

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