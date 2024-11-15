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Сборная Украины прибыла в Батуми

Футболисты уже в Грузии, где проведут матч Лиги наций.
Сегодня, 14:08
Михаил Мудрик / УАФ
Михаил Мудрик / УАФ

В рамках пятого тура группового раунда Лиги наций Национальная сборная Украины встретится с командой Грузии в выездном матче.

Встреча пройдет в Батуми, куда украинская делегация прибыла в канун поединка.

Сборная Украины в предстоящем матче не имеет очевидного преимущества над соперником по мнению экспертов и шансы команд на победу считают примерно равными.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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