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Матч с Албанией рассудит рефери, при котором Украина уже разгромно побеждала в Лиге наций

На поединок между албанцами и украинцами назначена португальская бригада арбитров.
Сегодня, 17:15
Жоау Пиньейру / Getty Images
Жоау Пиньейру / Getty Images

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Дивизиона В Лиги наций против Албании.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена португальская бригада арбитров во главе с 36-летним Жоау Пиньейру.

На линиях ему будут помогать Бруну Жезуш и Лусиану Мая. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Жоау Гонсалвеш.

Источник: UEFA.COM

Пиньейра ранее уже раз пересекался со сборной Украины, отработав на ее матче также в Лиге наций. В предыдущем розыгрыше турнира в сентябре 2022 года при судействе этого португальского рефери украинцы в группе В1 в гостях разгромили со счетом 5:0 Армению.

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Матч шестого тура групповой стадии Лиги наций Албания - Украина состоится 19 ноября в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сегодня, 16 ноября, украинская национальная команда в пятом туре турнире встретится в гостях с Грузией. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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