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Футбол

Легенда Реала отметился голом во втором же матче за новый клуб

38-летний Серхио Рамос зажигает в Мексике.
Сегодня, 12:20
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

38-летний Серхио Рамос открыл счет своим голам за Монтеррей.

Этой ночью "полосатые" принимали на своем поле Сантос Лагуну, который разгромили со счетом 4:2.

Серхио Рамос вышел в стартовом составе и на 57-й минуте отличился голом. Для испанца это была вторая игра за новый клуб и первый гол.

Напомним, что защитник всего месяц назад присоединился к Монтеррею свободным агентом.

Ранее также Луис Суарес помог соей команды обыграть Динамо Хьюстон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос

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