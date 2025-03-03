Легенда Реала отметился голом во втором же матче за новый клуб

38-летний Серхио Рамос открыл счет своим голам за Монтеррей.

Этой ночью "полосатые" принимали на своем поле Сантос Лагуну, который разгромили со счетом 4:2.

Серхио Рамос вышел в стартовом составе и на 57-й минуте отличился голом. Для испанца это была вторая игра за новый клуб и первый гол.

Напомним, что защитник всего месяц назад присоединился к Монтеррею свободным агентом.

Ранее также Луис Суарес помог соей команды обыграть Динамо Хьюстон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!