Неймар продлил контракт с Сантосом

Бразилец еще год проведет в клубе.

Сантос объявил о продлении контракта с Неймаром.

33-летний нападающий подписал однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что Неймар вернулся в Сантос в январе этого года, однако провел всего 12 матчей.

Травмы помешали бразильцу сполна раскрыться в родном клубе, однако это не помешало сторонам прийти к соглашению.

Ранее также Монако арендовал воспитанника Барселоны.

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