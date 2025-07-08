Результативный форвард-ветеран станет свободным агентом

Аль-Кадисия решила отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 36-летний форвард провел неплохой сезон в Саудорвской Аравии, забив 17 мячей в 32 матчах чемпионата.

Но клуб все же решил расторгнуть с Обамеянгом контракт, так как надеется летом подписать более молодого нападающего.

Пока неизвестно, будет ли форвард пытаться вернуться в Европу или же закончит карьеру.

Больше всего матчей Обамеянг провел за Боруссию и Арсенал, а также успел поиграть Барселону, Милан, Челси и другие команды.

Ранее также сообщалось, что Арсенал все ближе к подписанию форварда.

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