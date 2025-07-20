iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси очередным дублем приложился к разгрому Нью-Йорк Ред Буллз

Чемпион мира отличился дважды в шестой раз за 7 поединков.
Сегодня, 07:54       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В регулярном чемпионате МЛС Интер Майами на выезде разбил Нью-Йорк Ред Буллз. Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси оформил дубль и принял участие еще в двух результативных атаках.

"Красные быки" повели в дебюте – Хак замкнул навес Форсберга с углового. Ответ "цапель" был двойным. Сначала Альба попал в девятку после скрытого паса Месси, а затем Сеговия воспользовался передачей Альбы.

В добавленное к первому тайму время то же Сеговия технично уложил в угол с линии штрафной. После перерыва Месси реализовал выход один на один, а на 75-й минуте он мастерски разобрался на грани вратарской

МЛС, регулярный чемпионат
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5
Голы: Хак, 14 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз интер майами

Статьи по теме

Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в МЛС Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в МЛС
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов
Наполи собрался помешать Интеру подписать их главную цель Наполи собрался помешать Интеру подписать их главную цель

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров

Последние новости

Европа10:59
Наполи собрался помешать Интеру подписать их главную цель
Европа10:30
Барселона согласовала финансовые детали перехода Рэшфорда
Украина10:28
Суркис поздравил Усика с победой над Дюбуа
Бокс09:59
«Великий чемпион и боец на поколения»: Тренер Дюбуа расхвалил Усика
ММА09:58
Дважды обидчик Макгрегора проиграл прощальный бой UFC
НБА09:29
Звезда Вашингтона выкупит контракт по пути в Лейкерс
Бокс09:27
Чисора задал Усику забавный вопрос после его победы над Дюбуа
Европа08:53
Барселона нацелилась на сенсационное соглашение с Реалом
Бокс08:16
Пакьяо вернулся в ринг ничьей с Барриосом
Другие страны07:54
Месси очередным дублем приложился к разгрому Нью-Йорк Ред Буллз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK