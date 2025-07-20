Месси очередным дублем приложился к разгрому Нью-Йорк Ред Буллз

Чемпион мира отличился дважды в шестой раз за 7 поединков.

В регулярном чемпионате МЛС Интер Майами на выезде разбил Нью-Йорк Ред Буллз. Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси оформил дубль и принял участие еще в двух результативных атаках.

"Красные быки" повели в дебюте – Хак замкнул навес Форсберга с углового. Ответ "цапель" был двойным. Сначала Альба попал в девятку после скрытого паса Месси, а затем Сеговия воспользовался передачей Альбы.

В добавленное к первому тайму время то же Сеговия технично уложил в угол с линии штрафной. После перерыва Месси реализовал выход один на один, а на 75-й минуте он мастерски разобрался на грани вратарской

МЛС, регулярный чемпионат

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5

Голы: Хак, 14 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75

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