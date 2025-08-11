iSport.ua
Интер Майами без Месси разгромно проиграл Орландо

Команда аргентинца провалила дерби Флориды.
Сегодня, 07:57       Автор: Антон Федорцив
Дерби Флориды / Getty Images
Дерби Флориды / Getty Images

В дебюте команды обменялись голами. Форвард Орландо Муриэль ворвался в штрафную и технично переиграл голкипера. В ответ хавбек "цапель" Брайт классно уложил из линии штрафной зоны в одно касание.

Во втором тайме "львы" просто переехали Интер Майами. Сначала Муриэль выцарапал мяч в чужой вратарской и отправил в сетку. Далее Охеда точно пробил в ближний угол из пределов штрафной. А под занавес поединка Пашалич с той же точки уложил в дальний.

Орландо обошел "цапель" в турнирной таблице Восточной конференции. "Львы" имеют 44 очка и занимают 4-е место. В свою очередь команда травмированного Лионеля Месси опустилась на 6-ю позицию (42 пункта).

МЛС, регулярный чемпионат
Орландо – Интер Майами – 4:1
Голы: Муриэль, 2, 50, Охеда, 58, Пашалич, 88 – Брайт, 5

