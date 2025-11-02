Экс-игрок Барселоны нашел себе клуб в третьем дивизионе ОАЭ

Кристиан Тельо будет выступать за Палм Сити.

Испанский футболист Кристиан Тельо нашел себе новый клуб.

Палм Сити из ОАЭ официально объявил о подписании контракта с 34-летним игроком. Тельо был свободным агентом после окончания контракта с Аль-Орубой.

Напомним, что Тельо - воспитанник Барселоны, за свою карьеру успел поиграть в Италии, США и Португалии, но задержаться сумел только в Бетисе.

В прошлом сезоне вингер выступал в Саудовской Аравии, где провел 27 матчей, отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Палм Сити выступает во Втором дивизионе ОАЭ - третьей по силе лиге страны.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может оформить громкое подписание зимой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!