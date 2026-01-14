В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026
В рамках чемпионата Мексики во втором туре Клаусуры встретились клубы Пуэбла и Масатран.
Во втором тайме при счете 2:0 в пользу хозяев, центральный защитник гостей Хаир Диас пошел в подкат в центре поля.
Его действия закончились тем, что он "зарыл" коленом в газон и "оторвал" значительную его часть.
Интересно, что хотя на стадионе Куатемок не будут проходить матчи ЧМ-2026, он будет использоваться, как место для тренировок участниками мундиаля, который пройдет летом. За установкой нынешнего газона следили лично представители ФИФА.
Власти города Пуэбла сообщили, что компания, которая стелила газон, в ближайшие строки отремонтирует поврежденную его часть.
