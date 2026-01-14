iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026

Не тривиальный эпизод.
Сегодня, 10:27       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

В рамках чемпионата Мексики во втором туре Клаусуры встретились клубы Пуэбла и Масатран.

Во втором тайме при счете 2:0 в пользу хозяев, центральный защитник гостей Хаир Диас пошел в подкат в центре поля.

Его действия закончились тем, что он "зарыл" коленом в газон и "оторвал" значительную его часть.

Интересно, что хотя на стадионе Куатемок не будут проходить матчи ЧМ-2026, он будет использоваться, как место для тренировок участниками мундиаля, который пройдет летом. За установкой нынешнего газона следили лично представители ФИФА.

Читай также: ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля

Власти города Пуэбла сообщили, что компания, которая стелила газон, в ближайшие строки отремонтирует поврежденную его часть.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год
Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба
Australian Open: Снигур прошла в финал квалификации Australian Open: Снигур прошла в финал квалификации
НБА: Оклахома наконец-то переиграла Сан-Антонио, Миннесота выиграла в Милуоки НБА: Оклахома наконец-то переиграла Сан-Антонио, Миннесота выиграла в Милуоки

Видео

В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026
В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров

Последние новости

Украина11:21
Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год
НБА10:54
Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба
Другие страны10:27
В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026
Теннис09:50
Australian Open: Снигур прошла в финал квалификации
НБА09:22
НБА: Оклахома наконец-то переиграла Сан-Антонио, Миннесота выиграла в Милуоки
Теннис08:47
Три украинки получили посев на Australian Open
НХЛ08:26
НХЛ: ужасный день для лидеров Востока, Коламбус и Виннипег победили
Европа07:57
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
Теннис07:41
Australian Open: Стародубцева уничтожила Папамихаил в квалификации
Теннис07:22
Australian Open: Калинина прошла второй раунд квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK