Африканский футбол на пороге реформ

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила о смене формата соревнований.

Первое, что изменится, - это расширение Кубка африканских наций до 28 команд. Турнир в следующем году пройдет совместно в Кении, Танзании и Уганде.

Отмечается, что точный формат участия четырех дополнительных команд пока неизвестен, как и дата внедрения новшества.

Помимо этого, болельщиков ждет ежегодный турнир под названием Африканская лига наций, который начнется в 2029 году. В новом турнире примут участие все 54 ассоциации CAF, при этом финальная стадия сохранит 16 команд.

