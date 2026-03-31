Африканский футбол на пороге реформ

CAF меняет формат КАН и запускает Африканскую лигу наций.
Сегодня, 08:13       Автор: Валентина Чорноштан
CAF / Getty Images

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила о смене формата соревнований.

Первое, что изменится, - это расширение Кубка африканских наций до 28 команд. Турнир в следующем году пройдет совместно в Кении, Танзании и Уганде.

Отмечается, что точный формат участия четырех дополнительных команд пока неизвестен, как и дата внедрения новшества.

Помимо этого, болельщиков ждет ежегодный турнир под названием Африканская лига наций, который начнется в 2029 году. В новом турнире примут участие все 54 ассоциации CAF, при этом финальная стадия сохранит 16 команд.

К слову, тренер сборной Албании оценил сборную Украины перед предстоящим товарищеским матчем.

Статьи по теме

Звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара Звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара
The Ring обновил рейтинг супертяжей The Ring обновил рейтинг супертяжей
Итальянский голкипер - о давлении плей-офф: "Мы извлечем уроки из прошлого" Итальянский голкипер - о давлении плей-офф: "Мы извлечем уроки из прошлого"
Бывший основной пилот Ред Булла примет участие в тестах Пирелли Бывший основной пилот Ред Булла примет участие в тестах Пирелли

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии
НХЛ: Вегас обыграл Ванкувер, Питтсбург забил 8 шайб Айлендерс
НБА: Атланта победила Бостон, Детройт не смог переиграть Оклахому
МЮ близок к продлению контракта со своим ветераном
Украина – Албания: превью товарищеского матча
