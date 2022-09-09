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США претендует на право проведения клубного чемпионата мира-2023

Американцы опередили в данной гонке Абу-Даби и Китай.
Сегодня, 18:49
Кубок клубного чемпионата мира / Goal.com
Кубок клубного чемпионата мира / Goal.com
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Как стало известно AS, США является серьезным кандидатом на проведение следующего клубного чемпионата мира по футболу.

В связи с тем, что глобальный футбольный график этого сезона оказался под нагрузкой из-за решения провести чемпионата мира в Катаре в ноябре и декабре, ФИФА еще не подтвердила, когда клубный турнир состоится и будет ли вообще он проводиться.

В настоящее время руководящий орган мирового футбола присматривается к неделе с 6 по 12 февраля 2023 года для полуфинала и финала клубного чемпионата мира, в котором участвуют чемпионы всех континентальных конфедераций.

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Эти возможные даты выпадают непосредственно перед первыми матчами плей-офф Лиги чемпионов, которые запланированы на 14 и 15 февраля.

ФИФА стремилась провести клубный чемпионат мира в Абу-Даби или в Китае, однако ни с одним из мест проведения не удалось достичь соглашения, в результате чего США стали лидерами в проведении турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол клубный чемпионат мира
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