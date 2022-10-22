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Футбол

Легенда Реала может перебраться в МЛС

Марсело вошел в сферу интересов Лос-Анджелес ФК, где уже играет Гарет Бэйл.
Сегодня, 15:57
Гарет Бэйл и Марсело
Гарет Бэйл и Марсело
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Экс-фуболист Реала, ныне защищающий цвета Олимпиакоса, Марсело может перебраться в МЛС.

По информации испанских СМИ, бразилец может снова стать одноклубником Гарета Бэйла. В услугах левого защитника заинтересован Лос-Анджелес ФК. 

Примечательно, что приход Марсело может повлиять на решение валлийца остаться в стане американского клуба.

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Контракт футболиста с греческим грандом рассчитан до лета следующего года с возможностью продления на сезон, но Марсело не счастлив в клубе.

За свой нынешний клуб исполнитель провел лишь три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В данный момент он лечится от травмы.

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