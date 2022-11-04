Президент Фламенго - о призывах подписать Роналду: А кого он заменит в составе? Криштиану будет сидеть на лавке

Президент бразильского Фламенго Родольф Ландим отреагировал на призывы фанатов подписать Криштиану Роналду.

Функционер заявил, что он не знает кого бы мог заменить португалец в линии атаки команды.

"Не знаю, кто и зачем выдумывает эти слухи, но это точно творческие люди. А можно поинтересоваться, кого Роналду заменил бы в составе? Криштиану сядет на скамейку для запасных.

Из того, что я прочитал в интернете, ему пришлось бы заплатить 248 миллионов евро за 2 года, а это более 10 миллионов в месяц. Это сумма, значительно превышающая всю зарплатную ведомость нашего клуба. И все ради того, чтобы он иногда подменял Педро и Габриэла Барбосу?

Никто не планирует делать безумные вещи. Я не откажусь от финансовой дисциплины в управлении командой", - сказал Ландим в интервью местным СМИ.

Напомним, ранее Роналду установил антирекорд Лиги Европы.