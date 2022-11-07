Расинг выиграл Трофей чемпионов Аргентины в матче с десятью удалениями

В ночь с 6 на 7 ноября состоялся финал Трофея чемпионов Аргентины, в котором встречались Бока Хуниорс и Расинг.

В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв 1:1. В составе Боки забил Норберто Бриаско, а у Расинга – Матиас Рохас. В дополнительное время победный гол забил футболист Расинга Карлос Алькарас, который отметился взятием ворот на 119-й минуте.

Сразу после гола на футбольном поле вспыхнула потасовка, в результате которой главный арбитр встречи Факундо Тельо удалил 10 игроков – троих в составе Расинга и семерых в Боки. В результате матч был досрочно завершен из-за малого количества футболистов на поле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бока Хуниорс - Расинг: