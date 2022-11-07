iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Расинг выиграл Трофей чемпионов Аргентины в матче с десятью удалениями

Аргентинский футбол продолжает шокировать.
Сегодня, 09:30
twitter.com/bocajrsoficial
twitter.com/bocajrsoficial

В ночь с 6 на 7 ноября состоялся финал Трофея чемпионов Аргентины, в котором встречались Бока Хуниорс и Расинг.

В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв 1:1. В составе Боки забил Норберто Бриаско, а у Расинга – Матиас Рохас. В дополнительное время победный гол забил футболист Расинга Карлос Алькарас, который отметился взятием ворот на 119-й минуте.

Сразу после гола на футбольном поле вспыхнула потасовка, в результате которой главный арбитр встречи Факундо Тельо удалил 10 игроков – троих в составе Расинга и семерых в Боки. В результате матч был досрочно завершен из-за малого количества футболистов на поле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бока Хуниорс - Расинг:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расинг Бока Хуниорс

Статьи по теме

Слезоточивый газ, резиновые пули и смерть фаната: матч Химнасия - Бока Хуниорс приостановили из-за беспорядков Слезоточивый газ, резиновые пули и смерть фаната: матч Химнасия - Бока Хуниорс приостановили из-за беспорядков
Барселона по пенальти уступила Боке Хуниорс в матче памяти Диего Марадоны Барселона по пенальти уступила Боке Хуниорс в матче памяти Диего Марадоны
Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны
Форварду Бока Хуниорс пришлось опровергать слухи о собственной смерти Форварду Бока Хуниорс пришлось опровергать слухи о собственной смерти
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022
Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:55
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Киберспорт12:53
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Бокс12:38
Бокс: расписание боев
Европа12:25
Барселона намерена усилиться юным талантом Боруссии Дортмунд
ЧМ-202212:10
Бензема рискует пропустить стартовый матч чемпионат мира в Катаре
Лига конференций11:50
Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций: онлайн-трансляция
Бокс11:36
Энди Руис объяснил, почему уверен в своей победе над Уайлдером
Лига Европы11:13
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
Украина11:01
Срна выпустил автобиографию, средства с которой пойдут на помощь детям в Украине
Теннис10:40
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK