Экс-игрок Металлиста и Шахтера может пополнить стан новичка бразильской Серии А
Тайсон вошел в сферу интересов Крузейро.
Экс-вингер харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон близок к смене клубной прописки.
По информации бразильских СМИ, футболист заинтересовал местный Крузейро.
"Лисы" по итогам сезона во втором бразильском дивизионе смогли добыть путевку в элиту.
Потенциальные детали сделки, такие как срок контракта или зарплата игрока, не сообщаются.
Напомним, ранее сообщалось, что Интернасьональ намерен разорвать контракт с Тайсоном.