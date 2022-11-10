Экс-игрок Металлиста и Шахтера может пополнить стан новичка бразильской Серии А

Экс-вингер харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон близок к смене клубной прописки.

По информации бразильских СМИ, футболист заинтересовал местный Крузейро.

"Лисы" по итогам сезона во втором бразильском дивизионе смогли добыть путевку в элиту.

Потенциальные детали сделки, такие как срок контракта или зарплата игрока, не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Интернасьональ намерен разорвать контракт с Тайсоном.