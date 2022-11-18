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Мяч, забитый "Рукой Бога" Марадоны, был продан судьей, работавшим на том матче, за 2 миллиона фунтов

Очередной трофей с того знаменитого матча был выставлен на аукционе.
Сегодня, 20:35
Диего Марадона и Питер Шилтон
Диего Марадона и Питер Шилтон

Мяч, который Диего Марадона забил своей рукой на чемпионате мира 1986 года, что позже было прозвано "Рукой Бога", был продан на аукционе за 2 миллиона фунтов, передает Sky Sports. Самое интересно то, кто продал данный артефакт..

Али Бин Насер, арбитр из Туниса, который судил четвертьфинальный матч между Аргентиной и Англией в Мексике, владел мячом Adidas на протяжении 36 лет.

Перед аукционом Бин Насер сказал, что считает, что пришло время поделиться этим предметом с миром, и выразил надежду, что покупатель выставит его на всеобщее обозрение.

"Я не мог ясно видеть этот инцидент. В соответствии с инструкциями ФИФА, изданными перед турниром, я обратился к своему лайнсмену за подтверждением правильности гола — он вернулся к средней линии, показывая, что он считает, что гол был забит в рамках правил".

"В конце матча главный тренер сборной Англии Бобби Робсон сказал мне: "Ты хорошо поработал, но лайнсмен был безответственным".

Напомним, что в мае этого года Стив Ходж, игравший в том поединке, продал футболку Марадоны, в которой тот сделал дубль в ворота Англии, за рекордную сумму для любых спортивных памятных вещей.

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