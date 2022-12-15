Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии

Вылет в четвертьфинале чемпионата мира-2022 от Хорватии нанес сильный эмоциональный удар по главной звезде Бразилии Неймару.

Сразу после матча 30-летний вингер ПСЖ признался, что не знает, будет ли он и дальше играть за свою национальную команду.

Спустя несколько дней в зарубежных СМИ появилось потенциальное решение игрока.

По информации испанского издания Sport, Неймар принял решение на время приостановить свои выступления за "пентакампеонов".

Согласно источнику, бразилец хочет в ближайшие несколько лет сфокусироваться на игре за ПСЖ.

Напомним, что недавно стал известен приговор по делу трансфера Неймара из Сантоса в Барселону в 2013 году.