iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии

Бразилец хочет сфокусироваться на клубном футболе.
Сегодня, 19:28
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вылет в четвертьфинале чемпионата мира-2022 от Хорватии нанес сильный эмоциональный удар по главной звезде Бразилии Неймару.

Сразу после матча 30-летний вингер ПСЖ признался, что не знает, будет ли он и дальше играть за свою национальную команду.

Спустя несколько дней в зарубежных СМИ появилось потенциальное решение игрока.

По информации испанского издания Sport, Неймар принял решение на время приостановить свои выступления за "пентакампеонов".

Согласно источнику, бразилец хочет в ближайшие несколько лет сфокусироваться на игре за ПСЖ. 

Напомним, что недавно стал известен приговор по делу трансфера Неймара из Сантоса в Барселону в 2013 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии

Статьи по теме

Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти
Шикарное тату: Ришарлисон "вписал" себя в легенды сборной Бразилии наряду с лучшими игроками Шикарное тату: Ришарлисон "вписал" себя в легенды сборной Бразилии наряду с лучшими игроками
Суд огласил приговор по делу, связанному с переходом Неймара из Сантоса в Барселону Суд огласил приговор по делу, связанному с переходом Неймара из Сантоса в Барселону
"Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022 "Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

НБА20:57
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
НБА20:46
Карри травмировал плечо в матче против Индианы
ЧМ-202220:19
Месси объяснил изменение подхода к исполнению пенальти в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии
Украина19:53
Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность
Другие страны19:28
Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии
Формула 118:55
Гран-при Саудовской Аравии будет открывать сезон-2024 из-за Рамадана
Евро-202418:52
Соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2024 сменил тренера
ЧМ-202218:37
Португалия и Фернанду Сантуш заканчивают сотрудничество - СМИ
Киберспорт18:25
BLAST Premier. World Final 2022: OG играют с Vitality
Киберспорт17:53
NaVi выбили финалиста последнего Major с BLAST Premier World Final
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK