Сборная Бразилии официально назначила временного тренера

Рамон Менезес стал у руля национальной команды.

Бразильская конфедерация футбола официально объявила о том, что Рамон Менезес стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Специалист будет руководить командой в выездном товарищеском матче с Марокко, который состоится 25 марта в Танжере.

Отметим, что пару дней назад Менезес привел сборную Бразилии U-20 к победе на Кубке Америки. В решающем поединке коллектив обыграл Уругвай (2:0).

Напомним, на чемпионате мира сборная Бразилии вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии. После турнира Тите покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что игроки Реала троллят Анчелотти из-за возможной работы в сборной Бразилии.