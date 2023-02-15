iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Бразилии официально назначила временного тренера

Рамон Менезес стал у руля национальной команды.
Сегодня, 21:16
Рамон Менезес / Getty Images
Рамон Менезес / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола официально объявила о том, что Рамон Менезес стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Специалист будет руководить командой в выездном товарищеском матче с Марокко, который состоится 25 марта в Танжере.

Отметим, что пару дней назад Менезес привел сборную Бразилии U-20 к победе на Кубке Америки. В решающем поединке коллектив обыграл Уругвай (2:0).

Напомним, на чемпионате мира сборная Бразилии вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии. После турнира Тите покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что игроки Реала троллят Анчелотти из-за возможной работы в сборной Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рамон Менезес

Статьи по теме

Зубков: Шахтер хочет продолжить сказку в Лиге Европы Зубков: Шахтер хочет продолжить сказку в Лиге Европы
Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге
Боруссия Дортмунд - Челси: после первого тайма на табло нули Боруссия Дортмунд - Челси: после первого тайма на табло нули
"Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо": Промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити "Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо": Промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы23:01
Зубков: Шахтер хочет продолжить сказку в Лиге Европы
Европа22:55
Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге
Лига Чемпионов22:52
Боруссия Дортмунд - Челси: после первого тайма на табло нули
Бокс22:45
"Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо": Промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити
Лига Европы22:44
Йовичевич: Шахтер должен научиться жить без Мудрика
НБА22:42
Финикс пытался выменять у Бруклина не только Дюранта, но и Ирвинга
Украина22:26
BGV Winter Cup: Ворскла обыграла Верес по пенальти
Лига Чемпионов22:14
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
НБА22:02
Филадельфия подпишет контракт с участником конкурса данков из G-лиги
Лига Чемпионов22:01
Мудрик дебютировал за Челси в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK