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Игроки Реала троллят Анчелотти из-за возможной работы в сборной Бразилии

Итальянец по-прежнему непоколебим.
Сегодня, 20:22
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что бразильские игроки клуба часто подшучивают над ним касаемо возможной работы в стане их сборной.

"Они шутят на этот счет. Они посмеиваются, но эту тему мы не обсуждали.

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Мы друзья, они отпускают шутки, но в действительности ситуация не такая – у меня контракт с Реалом до 2024 года", – сказал Анчелотти в интервью ESPN.

Напомним, в СМИ появилась информация, что итальянский специалист дал согласие Федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой. Стороны стороны могут подписать соглашение до августа 2026 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Реал Мадрид

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