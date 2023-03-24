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Футбол

Гол Месси в ворота Панамы - юбилейный в его карьере

Этим голом аргентинец разменял очередную сотню.
Сегодня, 08:42
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Аргентинский нападающий Лионель Месси в товарищеском матче против национальной сборной Панамы отличился голом со штрафного.

Этот мяч стал для Лео уже 800-м в карьере и 99-м в футболке взрослой сборной Аргентины.

Уже в следующем матче против команды Кюрасао Месси может отметить еще один юбилей - забить 100-й гол за национальную команду.

Отметим, что Лео является главным фаворитом на Золотой мяч по итогам 2023 года.


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