Гол Месси в ворота Панамы - юбилейный в его карьере
Этим голом аргентинец разменял очередную сотню.
Аргентинский нападающий Лионель Месси в товарищеском матче против национальной сборной Панамы отличился голом со штрафного.
Этот мяч стал для Лео уже 800-м в карьере и 99-м в футболке взрослой сборной Аргентины.
Уже в следующем матче против команды Кюрасао Месси может отметить еще один юбилей - забить 100-й гол за национальную команду.
Отметим, что Лео является главным фаворитом на Золотой мяч по итогам 2023 года.