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Дани Алвес: Я дважды спросил девушку, хочет ли она интима. Я повелся на наше общее желание

Бразильский игрок раскрыл подробности нашумевшего дела.
Сегодня, 10:55
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии и ряда клубов Дани Алвес дал очередные показания в суде по делу о возможном сексуальном насилии в ночном клубе.

По словам именитого игрока, девушка, которая в последствии подала на него заявление, была согласна на интим.

"Меня с другом посадили туда по той причине, что для гостей столика был персональный туалет. Девушки подошли к нам, но ни мы, ни официанты не настаивали на этом.

Я видел ее желание. Это было заметно по тому, как она танцевала, как подошла ко мне, в каких позах мы были. Я предложил ей продолжить в туалете, а она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей это. Она ответила, что да".

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Если бы я увидел ее на выходе, то остановился бы, чтобы спросить, что с ней случилось. Потому что до этого все было хорошо. Я только повелся на наше общее желание", - приводит слова Алвеса Marca.

Ранее сообщалось, Алвес снова попросил суд о предварительном освобождении.


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