Роналду не попал в сборную из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии

Зато два одноклубника португальца удостоились упоминания.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду не включен в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.

Аналитики из Opta составили свою команду, где не досталось места среди 11 игроков 38-летнему португальцу.

Отметим, хоть Криштиану и не вошел в список лучших, в нем оказались два его одноклубника - Луис Густаво и Гислен Конан.

Символічна збірна чемпіонату Саудівської Аравії від @OptaAnalyst

Без Кріштіану pic.twitter.com/CNvHNtRrNa — Vasyl Voitiuk (@VoitiukVasyl) June 7, 2023

За 16 матчей чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Роналду.