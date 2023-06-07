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Роналду не попал в сборную из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии

Зато два одноклубника португальца удостоились упоминания.
Вчера, 21:39
Роналду / Getty Images
Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду не включен в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.

Аналитики из Opta составили свою команду, где не досталось места среди 11 игроков 38-летнему португальцу.

Отметим, хоть Криштиану и не вошел в список лучших, в нем оказались два его одноклубника - Луис Густаво и Гислен Конан.

За 16 матчей чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Роналду.


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