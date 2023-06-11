Месси, попробуй повтори: подчиненный Петракова забил сумасшедший гол в MLS

Шикарный удар Зелараяна в самой концовке матча.

Лукас Зелараян отличился невероятным голом, забитым за Коламбус Крю.

Игрок сборной Армении положил шикарнейший мяч в ворота Чикаго Файр, рискнув пробить со своей половины поля в самой концовке матча.

Zelarayán won it FROM HIS OWN HALF 🤯



(via @MLS)pic.twitter.com/qD6gtkPqMl — B/R Football (@brfootball) June 11, 2023

Тем самым Лукас принес победу своей команде над аутсайдером чемпионата. 30-летний армянин, похоже, сам от себя не ожидал подобного шедевра.

Ранее, напомним, Уэйн Руни оценил переход Месси в МЛС.