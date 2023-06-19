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США выиграли девятый большой титул в истории

Американцы второй раз кряду выиграли Лигу наций.
Сегодня, 09:28
США празднует / Getty Images
США празднует / Getty Images

Завершился финал Лиги наций Конкакаф, в котором сборная США встретилась с северными соседями из Канады. Матч проходил в Лас-Вегасе и завершился победой хозяев.

Оба гола были забиты еще в первом тайме и Канада так и не смогла ответить на них своим взятием ворот.

Стоит отметить, что несмотря на тотальное преимущество во владении мячом со стороны Канады, именно США были гораздо более острыми в завершающей стадии и если бы не голкипер "кленовых листьев", счет мог быть гораздо больше.

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Для сборной США это уже 9-й большой трофей. Ранее они выиграли семь Золотых Кубков КОНКАКАФ, а также первый розыгрыш Лиги наций.

Канада – США 0:2
Голы: Ричардс, 12, Балогун, 34


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