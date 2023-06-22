"Царапины остались после того, как она сделала мне минет": Дани Алвес об обвинении в изнасиловании

Бывший футболист сборной Бразилии, Барселоны, ПСЖ и Ювентуса Дани Алвес высказался о деле, в котором его обвиняют в изнасиловании.

По словам звездного игрока, он не принуждал девушку к сексуальному контакту, во время которого не было жестокости.

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"Ни одного из движений, которые, по ее словам, я заставил ее сделать, не было, это неправда. А царапины на ее коленях остались после того, как она сделала мне минет.

На ее теле нет никакого следа, подтверждающего жестокость, с которой, по ее словам, я обращался с ней в туалете", - приводит слова Алвеса Sport.es.

Отметим, что жертва Алвеса заявила, что бразилец схватил ее за волосы и заставил опуститься на колени.

Ранее сообщалось, что жена Алвеса поцеловалась с подругой после требования развода с Дани.