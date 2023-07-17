Мексика в рекордный раз выиграла Кубок КОНКАКАФ

Победитель турнира определился за несколько минут до конца основного времени.

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся финал Кубка КОНКАКАФ, в котором играли сборная Мексики и национальная команда Панамы.

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Форвард Мексики Сантьяго Хименес поразил ворота соперника. Таким образом, Мексика выиграла трофей.

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Примечательно, что команда выиграла трофей в рекордный 12-й раз. У ближайшего преследователя США - 7 побед.

Мексика – Панама 1:0

Гол: Хименес, 88

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